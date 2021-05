André Greipel sprint naar etappewinst in Ruta del Sol

André Greipel heeft de vierde etappe van de Ruta del Sol achter zijn naam gezet. In Cúllar Vega beloonde de Duitse sprinter het harde werk van zijn ploeg Israel Start-Up Nation in de eindspurt. Miguel Ángel López behield de gele leiderstrui.

Na twee punchy finishes en de bergetappe naar Villarrodrigo, waar Miguel Ángel López gisteren een dubbelslag sloeg, kregen de sprinters vandaag een grote kans om voor de overwinning te strijden. In de eerste dertig kilometer vanuit Baza kregen de renners de Alto de Baúl van tweede categorie voor de wielen geschoven, maar daarna werd het vlakker – al bleef het tot aan de meet in Cúllar Vega wel ‘Spaans vlak’.

Staking tegen gebrekkige veiligheid

De vierde etappe begon een paar minuten later door een staking. De renners protesteerden tegen de gebrekkige aandacht voor de veiligheid, zoals de keuze van de parcours, de slechte afdalingen en de grote gaten in het wegdek. Ook waren ze het niet eens met de lange verplaatsingen tijdens de vijfdaagse ronde. Na een kort oponthoud kon de 182 kilometer lange wedstrijd even na elf uur op gang worden gebracht.

Vroeg in de etappe kwam de vlucht van de dag tot stand, met daarin zeven man. Twee ploegen hadden een koppel van voren, Sport Vlaanderen-Baloise met Robbe Ghys en Aaron Van Poucke en Burgos-BH met Isaac Cantón en Ander Okamika. Benjamin Perry (Astana-Premier Tech), Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi), de drager van de bergtrui, en Jordi López (Equipo Kern Pharma) maakten de kopgroep compleet. Zij pakten meerdere minuten voorsprong.

Daarachter nam Movistar, de ploeg van geletruidrager Miguel Ángel López, de controle van de koers in handen. Later stuurden ook Deceuninck-Quick-Step, Trek-Segafredo en Israel Start-Up Nation, de ploegen van de sprinters Álvaro José Hodeg, Mads Pedersen en André Greipel een man naar de kop van het peloton. Daarmee begon de voorsprong van de koplopers langzaamaan terug te lopen.

Kopgroep valt uit elkaar

Toen het verschil was teruggelopen tot onder de minuut, werd vanuit de kopgroep aangevallen. Cantón en Van Poucke sloegen de handen ineen en wat later sloot ook Van Pouckes kompaan Ghys aan. Op de lange, rechte wegen had het peloton de overgebleven vluchters weliswaar al in het vizier, maar met nog vier kilometer te gaan probeerde Cantón met een minimale voorsprong zijn huid toch zo duur mogelijk te verkopen.

Op twee kilometer van de streep was dan toch alles bij elkaar gekomen en kon de voorbereiding op de sprint echt beginnen. UAE Emirates leidde het peloton naar de laatste kilometer, waar Israel Start-Up Nation de controle overnam. Iedereen bleef overeind in de laatste bocht, waarna André Greipel het werk van zijn ploeg beloonde in de eindspurt. De Duitser won zondag ook al de Trofeo Alcudia-Port d’Alcudia.