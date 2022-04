Mark Cavendish start definitief in de Giro d’Italia

Mark Cavendish zal over een week definitief aan de start verschijnen van de Giro d’Italia. De 36-jarige Britse sprinter zal volgende week woensdag een online Giro-persconferentie bijwonen van zijn ploeg Quick-Step-Alpha Vinyl.

Cavendish stond al lange tijd op de planning voor de eerste grote ronde van het seizoen, maar nu heeft zijn werkgever ook de laatste twijfels weggenomen. Dit is wellicht ook een aanwijzing dat Fabio Jakobsen in de zomer voor het eerst zijn opwachting zal maken in de Tour de France. Teammanager Patrick Lefevere hield in februari nog altijd rekening met een scenario waarin Cavendish (ook) zal deelnemen aan de Tour.

Grote successen

Wat we nu wel zeker weten, is dat Cavendish in mei zal meedoen aan de Giro. De Italiaanse ronde kent voor Cav inmiddels geen geheimen meer. De ervaren spurtbom deed in 2008, 2009, 2011, 2012 en 2013 ook al mee aan de Ronde van Italië. Cavendish was in die jaren uitermate succesvol op Italiaanse bodem, met maar liefst vijftien individuele etappezeges en twee gewonnen ploegentijdritten. In de Giro van 2013 won hij bovendien het puntenklassement.

En nu, negen jaar na zijn laatste Giro-optreden, maakt Cavendish weer zijn opwachting in de Italiaanse ronde. De sprinttroef van Quick-Step-Alpha Vinyl hoopt ook dit jaar weer succesvol te zijn in de massaspurts, maar zal het zeker niet op een presenteerblaadje krijgen. Op de voorlopige deelnemerslijst prijken namelijk ook de namen van onder meer Caleb Ewan, Giacomo Nizzolo, Fernando Gaviria, Alberto Dainese en Arnaud Démare.