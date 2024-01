woensdag 3 januari 2024 om 17:09

‘Mark Cavendish slaat Milaan-San Remo over in zijn laatste jaar’

Mark Cavendish gaat Milaan-San Remo niet rijden in zijn laatste jaar als profwielrenner. De sprinter van Astana Qazaqstan wist La Primavera in zijn lange carrière een keer te winnen, in 2009.

La Gazzetta dello Sport brengt op basis van bronnen een deel van het voorjaarsprogramma van Cavendish naar buiten. De inmiddels 38-jarige Brit zou aanvankelijk eind 2023 stoppen met wielrennen, maar nadat hij in de Tour de France uitviel na een valpartij wist ploegbaas Alexander Vinokourov Cav toch nog te overtuigen om een jaar door te gaan, in jacht op het record van 35 ritzeges in de Ronde van Frankrijk.

Dat Cavendish zijn seizoen zou beginnen in Colombia, sijpelde in december al door. Naar alle verwachting gaat de sprintkopman van Astana Qazaqstan daarna door naar de UAE Tour. In maart moet hij de keuze maken tussen Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice en volgens La Gazzetta neigt Cavendish naar een optreden in de Italiaanse ronde.

Normaal gesproken is Tirreno-Adriatico een goede voorbereiding op Milaan-San Remo, het eerste monument van het jaar, maar Cavendish lijkt die koers dus over te slaan. Afgelopen jaar was La Primavera veel te zwaar voor hem en strandde Cav op plek 150.