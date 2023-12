zondag 17 december 2023 om 19:33

Geen Giro-Tour combinatie voor Mark Cavendish in 2024

Mark Cavendish zal in zijn laatste seizoen als beroepswielrenner niet aan de start verschijnen van de Giro d’Italia. De inmiddels 38-jarige Britse sprinter koos dit jaar nog voor de dubbel Giro-Tour, maar kiest in 2024 voor een andere voorbereiding op zijn laatste Tour de France.

Dat heeft zijn persoonlijke coach bij Astana Qazaqstan, Vasilis Anastopoulos, laten weten in gesprek met GCN. “Nee”, is de Griek zeer duidelijk als het gaat over een eventuele Giro-deelname. “Mark zal eerst een blok aan wedstrijden afwerken, gevolgd door een periode van herstel. Daarna volgt een trainingsblok en vervolgens zullen we nog enkele wedstrijden rijden richting de Tour.”

En de Ronde van Italië, die past niet in de planning van Cavendish. De Brit hoopt volgend jaar met een 35ste ritzege in de Tour de France een stukje wielergeschiedenis te schrijven, zo Eddy Merckx achter zich te laten en alleen-recordhouder te worden wat betreft het aantal etappezeges in de grootste wielerkoers op aarde. De twee wielergrootheden staan – met 34 dagoverwinningen – nu nog op gelijke hoogte.

Cavendish en de renners die deel uitmaken van zijn sprinttrein, zullen in aanloop naar de Tour twee keer voor een langere tijd op hoogte trainen. “En dan volgt er ook nog een trainingskamp in Griekenland in april, allemaal met het oog op de Tour de France”, schetst Anastopoulos.

Tour Colombia

Mark Cavendish begint zijn laatste wielerseizoen niet in Europa, Australië of het Midden-Oosten, maar in Zuid-Amerika. De rappe man zal in de Tour Colombia (6-11 februari) zijn eerste wedstrijdkilometers van 2024 afwerken, maar daarvoor volgt er al een eerste hoogtestage in het wielergekke land.