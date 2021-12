Mark Cavendish over 2022: “Ik denk dat ik weer ga winnen”

Mark Cavendish kwam eind november hard ten val tijdens de Zesdaagse van Gent. Hij hield er twee gebroken ribben en een lichte klaplong aan over. Inmiddels zit de Brit binnenshuis weer op de fiets en kijkt hij, in een gesprek met The Big Issue, met vertrouwen uit naar volgend seizoen. In datzelfde interview blikt hij ook terug op zijn depressie.

“Natuurlijk is het niet ideaal dat ik zo laat mijn contract verlengd heb, maar ik denk dat ik weer ga winnen volgend jaar”, begint Cavendish, die in de afgelopen Tour de France maar liefst vier etappezeges wist te behalen. “Wat ik ga winnen, weet ik niet, maar ik heb behoorlijk wat vertrouwen. Anders was ik gewoon gestopt. Het zou een goed jaar geweest zijn om te stoppen. Om na deze comeback gewoon te stoppen. Maar ik weet dat ik nog steeds verbeter. En ik hou er nog steeds van.”

Na een bijzonder succesvol 2021 is het plezier dus volledig terug, maar Cavendish heeft ook mindere tijd gekend. Hij is nu openhartig over de depressie die hij had. “Weet je wat de voornaamste reden was, dat ik er niet over sprak? Omdat ik vijf jaar geleden iemand was die een depressie niet serieus nam. Ik dacht dat het een excuus was. Maar ik ben dankbaar dat ik nu een platform heb om er persoonlijk over te spreken”, geeft de 36-jarige renner aan.

“Zoveel mensen zijn in een positie geweest dat ze alles verloren hebben. Die mensen hebben emotioneel geleden en symptomen van mentale problemen ontwikkeld. Dat moeten we serieus nemen en we moeten erover praten”, vindt Cavendish, die onlangs officieel zijn contract bij Deceuninck-Quick-Step verlengde en in 2022 dus uit zal komen Quick-Step-Alpha Vinyl.