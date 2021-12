Quick-Step en Cavendish maken contractverlenging nu ook wereldkundig

Mark Cavendish en Deceuninck-Quick-Step waren het vorige week al eens over een nieuwe verbintenis, maar nu heeft de Belgische formatie ook een persbericht de wereld ingestuurd. De Britse sprinter blijft zo nog minimaal één jaar koersen voor de sterrenformatie van Lefevere.

Bijna niemand twijfelde over een langer verblijf van Cavendish bij de Quick-Step-ploeg, maar achter de schermen verliepen de onderhandelingen moeizaam. Lefevere wilde eind november, tijdens de Zesdaagse van Gent, een doorbraak forceren. Het afronden van de onderhandelingen zat hem in de financiële details. Waar Cavendish een hoger salaris wil, gaf Lefevere hem liever meer winstpremies.

Ook de toekomst van Cavendish, die dit jaar een heropleving kende met onder meer vier etappezeges in de Tour de France, na zijn sportcarrière was een onderhandelingspunt. Vorige week kwam Lefevere echter met witte rook. “We zijn rond”, reageerde hij kort maar krachtig in gesprek met Het Nieuwsblad. “Het is nu nog wachten op de handtekeningen, maar die volgen zeer snel.”

Derde jeugd

Cavendish, die momenteel herstellende is van een zware valpartij op de slotdag van de Zesdaagse van Gent, heeft inmiddels zijn krabbel gezet onder een nieuwe verbintenis en zal dus ook in 2022 uitkomen voor Quick-Step-Alpha Vinyl. “Ik ben ontzettend trots en blij dat ik nu een nieuwe deal heb gesloten”, reageert de 36-jarige spurtbom. “Er heerst binnen de ploeg een uniek familiegevoel. De afgelopen twaalf maanden waren fenomenaal.”

Cavendish wist in dienst van Quick-Step weer volledig op te bloeien en af te rekenen met enkele mindere jaren. Hij mocht in 2021 liefst tien keer het zegegebaar maken en beleefde zijn mooiste weken in de zomerperiode. In de voorbije Tour de France won hij namelijk als vanouds vier etappes en wist hij zodoende het ritzegerecord van Eddy Merckx (34 stuks) te evenaren. “Ik kijk er echt naar uit om het komende jaar nog meer speciale momenten mee te maken.”

Ook Lefevere is blij dat Cavendish langer aan boord blijft. “De hele wereld zag wat hij dit jaar presteerde. Maar mensen zien echter niet hoe hij een ploeg leidt en de andere renners binnen het team aanmoedigt. We hebben een hele hechte groep en Mark is de belichaming van onze teamspirit. Hij komt dan misschien als eerste over de streep in een wielerkoers, hij herkent meteen het belang van de ploeg in dat proces. Wat de andere renners voor hem betekenen.”