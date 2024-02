maandag 5 februari 2024 om 13:31

Mark Cavendish, Nairo Quintana en meer kleppers aanwezig in herboren Tour Colombia

De Tour Colombia is terug. De laatste jaren vond de 2.1-koers (die niet verward moet worden met de Vuelta a Colombia) niet plaats, maar dinsdag zal de vierde editie dan toch beginnen – met de nodige grote namen. Wat mag je verwachten? WielerFlits blikt kort vooruit.

Er is genoeg om naar uit te kijken in de Tour Colombia. Wat de klassementsrenners betreft, is het bijvoorbeeld interessant hoe Nairo Quintana het zal doen in zijn eerste rittenkoers sinds zijn rentree. Hij moet het opnemen tegen onder anderen zijn landgenoten Esteban Chaves, Rigoberto Urán en Egan Bernal. Maar er doen ook buitenlandse toppers mee, zoals Richard Carapaz en Alexey Lutsenko. Met het continentale Universe Cycling tekent ook een Nederlandse ploeg acte de présence.

In de vlakke ritten zullen veel ogen gericht zijn op Mark Cavendish. De Brit, die dit jaar nog één poging gaat doen om het Tour de France-record van Eddy Merckx te verbreken, begint zijn seizoen met loodsen Cees Bol en Michael Mørkøv aan zijn zijde. Cav zal in Colombia concurrentie krijgen van onder meer thuisrijder Fernando Gaviria. De rest van de sprinters is op papier van een lager niveau.

De snelle mannen krijgen één honderd procent kans, op de eerste dag. De openingsrit van Paipa naar Duitama wordt (net als de overige ritten trouwens) weliswaar op hoogte verreden, maar bevat nauwelijks klimwerk. De tweede etappe is een ander verhaal. Op woensdag finishen de renners namelijk in Santa Rosa Viterbo, slechts vier kilometer na de top van de Alto Malterias Pinos (2,6 km aan 5,2%).

De derde rit wordt verreden op een heuvelachtig circuit en lijkt vooral geschikt voor de puncheurs. We zijn nadien halverwege de ronde, maar het zwaarste moet nog komen. In rit vier krijgen de coureurs daar al een voorproefje van. Hoewel de finale vlak is, bevat het eerste deel van de etappe de nodige beklimmingen. Ideaal voor de vluchters?













De avonturiers zullen hun kans moeten grijpen, want een dag later is het woord waarschijnlijk aan de klassementsrenners. De koninginnenrit finisht namelijk op de Alto del Vino en dat betekent ruim dertig (!) kilometer klimmen aan 5,7%. Waarschijnlijk ligt het klassement nadien in een plooi, maar op de slotdag kan ook nog wel wat gebeuren. De Alto de Patios (2,9 km aan 7,2%) is in de laatste etappe de scherprechter.

Laatste winnaars Tour Colombia

2020: Sergio Higuita

2019: Miguel Ángel López

2018: Egan Bernal