Mark Cavendish klaar voor seizoensstart in Oman: “Ideale voorbereidingswedstrijd”

Interview

Mark Cavendish begint donderdag aan zijn eerste wedstrijdkilometers van het nieuwe seizoen. Voor de vierde keer in zijn carrière rijdt de Brit de Tour of Oman. “In welke conditie? Met welke vorm je aan het seizoen begint, doet er eigenlijk niet toe zolang je je niet kan vergelijken met de tegenstand.” Morgen wacht meteen een eerste test.

Het was een goedgeluimde Mark Cavendish, tijdens de persconferentie aan het buitenzwembad in het Hormuz Grand Hotel in Muscat. Dat hij altijd graag terugkomt naar Oman, begon hij zijn relaas. The Manx Missile was er eerder in 2011, 2012 en 2018. “De laatste keer was mijn gezin hier trouwens mee op vakantie.”

“Oman is een prachtig land. Perfecte vakantiebestemming met geweldige stranden. En… de watervallen niet vergeten. Niet dat we daar veel kunnen van genieten op de fiets, maar het is wel mooi.” Saif Subaa Alruhaidi, voorzitter van de Omaanse wielerfederatie en koersdirecteur van de rittenkoers, genoot van zoveel promo van de blikvanger van deze 11de Tour of Oman.

Maar wat moeten we weten over het sportieve aspect? “Dat deze zesdaagse niet te onderschatten is. Best heuvelachtig. Met een aantal pittige hellingen, waaronder de aankomst op Green Mountain. Er zijn sprintkansen, mogelijk waaiervorming. Je kan maar beter goed voorbereid naar hier komen”, zegt hij. “Het wordt geen walk in the park. Tezelfdertijd is dit een goede voorbereiding op de grotere wedstrijden die er zitten aan te komen.”

Vergelijken

Voor zichzelf ziet Cavendish de komende week een drietal sprintkansen. “Maar er is meer dan dat. Fausto (Masnada, red) is hier voor het klassement. We moeten de hele week aan de bak.” Over zijn lead-out weidde hij niet uit. “We zijn hier met een groep die op alle terreinen uit de voeten kan. Hoe goed ik al in conditie ben? Met welke vorm je aan het seizoen begint, doet er eigenlijk niet toe zolang je je niet kan vergelijken met de tegenstand.”

Op het einde van de openingsrit wacht het peloton in Oman een eerste sprintkans. Ook vrijdag en dinsdag eindigen de etappes normaal op een massasprint. Dan zal de 36-jarige Brit meteen een stuk wijzer zijn. Na afloop vliegt Cav door naar Abu Dhabi voor de start van de UAE Tour.

Lees hier de uitgebreide voorbeschouwing op de Tour of Oman