Mark Cavendish: “Iedereen weet dat je wint als je achter Mørkøv zit”

Dubbel prijs voor Deceuninck-Quick-Step op de laatste dag van de Baloise Belgium Tour. De eindwinst voor Evenepoel, terwijl Mark Cavendish naar de dagzege snelde. De pijlsnelle stand-in voor Sam Bennett behaalde alweer zijn vijfde overwinning van het seizoen. “Iedere zesjarige droomt van het rijden met zo’n ploeg.”

Aan het begin van de week hadden we het erover dat deze ronde zoveel sprinters heeft, meer zelfs dan de meeste grote rondes. Na vrijdag waren we allemaal teleurgesteld, maar Tom Steels hield ons vandaag scherp, ik was erg gemotiveerd en het team was gewoonweg fantastisch. Ik koers niet vaak met Michael Morkov omdat hij de vaste lead-out is van Sam Bennett, maar die moest afhaken voor deze wedstrijd. Maar iedereen weet dat je wint als je achter Morkov zit (lacht). Iedere zesjarige droomt van het rijden met zo’n ploeg.”

“Ik kan me de laatste keer niet herinneren dat de leiding midden in een sprint zoveel wisselde”, blikt de Manx Missile op gekende wijze terug op de sprint. “We gingen elkaar echt meerdere keren voorbij. Merlier ging vroeg aan, maar uiteindelijk kon ik er gelukkig over komen. Het is altijd fantastisch als Belgisch team in België te winnen.”

De kwestie ‘Tour de France’ werd ook nog even aangesneden. Cavendish sprak van een discussie die vooral door de media wordt gevoerd, niet door hemzelf. “Hetzelfde geldt voor dat record van Eddy Merckx, dat heb ik nooit gestart en dat is nu ook zo. Sam Bennett won vorig jaar de groene trui, hij heeft dan ook het recht om naar de Tour te gaan. We moeten eerst zien hoe hij zich voelt voor wij aan iets anders denken.”