vrijdag 8 maart 2024 om 18:41

Mark Cavendish en Michael Mørkøv buiten tijdslimiet in Tirreno-Adriatico

Mark Cavendish en Michael Mørkøv hebben de tijdslimiet niet gehaald in rit vijf van Tirreno-Adriatico. De twee renners van Astana Qazaqstan kwamen meer dan 30 minuten na ritwinnaar Jonas Vingegaard over de streep.

32 minuten en 38 seconden; dat was de achterstand van Cavendish en Mørkøv ten opzichte van Vingegaard aan de streep in Valle Castellana. De Brit en de Deen waren buiten tijdslimiet en moeten daardoor dus noodgedwongen uit de Italiaanse etappekoers stappen.

Tirreno-Adriatico was in het algemeen zeker geen succes voor Cavendish. De oud-wereldkampioen kon in geen enkele etappe meedoen voor de overwinning. Dit seizoen staat zijn zegeteller op een. Cav won een etappe in de Tour of Colombia.