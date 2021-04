Vierde etappe Ronde van Turkije ontsierd door zware val in eindsprint

De vierde etappe van de Ronde van Turkije werd ontsierd door een zware val, waarbij meerdere renners links en rechts van de laatste rechte lijn de dranghekken invlogen. Alpecin-Fenix maakte al bekend dat Alexander Krieger werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Krieger is na zijn val voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Alpecin-Fenix liet weten dat de 29-jarige Duitser, die in Turkije zijn eerste wegwedstrijd van het seizoen reed, bleef altijd bij bewustzijn. Ook Eduard Grosu was bij de val betrokken. De Roemeen bleef echter ongeschonden, meldde zijn ploeg Delko. Manuel Belletti kwam eveneens ten val. Zijn ploeg EOLO-Kometa komt later vandaag met een update over de Italiaan.

Andere ploegen hadden beter nieuws voor de achterban. Astana schreef op social media dat door de val het peloton brak, maar dat alle renners van de ploeg uit de problemen wisten te blijven. Bij Israel Start-Up Nation raakte de sprinttrein ontregeld, waardoor kopman André Greipel zich niet opnieuw kon mengen in de strijd om de etappezege. De Duitser was in de eerste drie etappes al zesde, derde en vijfde.

🇹🇷 #TUR2021

Alexander Krieger has been taken to hospital for further examinations after his crash in today's sprint. He is (and always has been) conscious.

We will give you further updates when we have news from the hospital.

— Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) April 14, 2021