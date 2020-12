Marianne Vos wint direct bij haar comeback in Essen

Marianne Vos heeft de Ethias Cross van Essen, haar eerste veldrit van deze winter, weten te winnen. De renster van CCC-Liv kwam langzaam op gang en plaatste in de voorlaatste ronde de beslissende aanval. Ze versloeg daarmee Perrine Clauzel en Inge van der Heijden achter haar. Het is voor Vos haar derde overwinning in Essen, na zeges in 2011 en 2019.

Marianne Vos miste haar comeback zeker niet. Ze startte niet op de voorste rij, maar werkte zich snel naar voren. De kopstart in de modder van Essen was voor Marion Norbert Riberolle, voor Anna Kay en Yara Kastelijn. Zij werden op de huid gezeten door een groepje met Laura Verdonschot, Inge van der Heijden, Perrine Clauzel, Blanka Kata Vas en Vos.

Pech schakelt Kastelijn uit

Kay en Kastelijn sloegen in de tweede ronde een gaatje met de rest, maar het waren Van der Heijden en Vos die naar het duo toe wisten te rijden. In de derde ronde (van de vijf) moest Kastelijn echter afhaken in de kopgroep vanwege een probleem met haar ketting. Wat ze ook probeerde, de ketting werkte niet mee en dus moest de renster van Credishop-Fristads opgeven.

In de voorlaatste ronde nam Vas de kop over, maar de Hongaarse kon even later niet reageren op een demarrage van bijna-naamgenote Vos. Binnen no time had de ervaren Nederlandse een gat van vijf seconden geslagen met drie achtervolgers: Vas, Clauzel en Van der Heijden.

Vos rondt het af

Vos hield een strak tempo aan en wist daarmee Clauzel en Van der Heijden op achterstand te houden in de laatste ronde. Vas leek aanvankelijk ook op weg naar een podiumplaats, maar door een valpartij in de slotronde gaf ze die top-3-plek uit handen.

Ethias Cross 2020-2021

Uitslag vrouwen – Essen

1. Marianne Vos in 39m45s

2. Perrine Clauzel op 6s

3. Inge van der Heijden op 9s

4. Blanka Kata Vas op 17s

5. Anna Kay op 21s

6. Marion Norbert Riberolle op 53s

7. Alice Maria Arzuffi op 56s

8. Aniek van Alphen op 1m02s

9. Laura Verdonschot op 1m08s

10. Alicia Franck op 1m12s