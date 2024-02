zaterdag 24 februari 2024 om 17:19

Marianne Vos verslaat Lotte Kopecky na vermakelijke finale in Omloop Het Nieuwsblad

Marianne Vos heeft de Omloop Het Nieuwsblad aan haar uitpuilende erelijst toegevoegd. De kopvrouw van Visma | Lease a Bike was in een sprint met vier te snel voor – in deze volgorde – Lotte Kopecky, Elisa Longo Borghini en Shirin van Anrooij.

Op de laatste zaterdag van februari kreeg de wielerliefhebber niet één, maar twee keer de Omloop Het Nieuwsblad voorgeschoteld. Na de mannenwedstrijd, volgde namelijk ook nog de vrouwenkoers. Lotte Kopecky was de topfavoriete, maar ook de andere groten uit het vrouwenpeloton stonden aan de start. Demi Vollering, Lorena Wiebes, Elisa Balsamo, Marianne Vos – noem ze maar op. Het beloofde dus een groot spektakel te worden tussen Gent en Ninove.

Vijf koploopsters

Aanvankelijk verliep het allemaal evenwel rustig. Pas na een tijdje ontstond een kopgroep, bestaande uit drie rensters. Marieke de Groot (Proximus Cyclis CT) had het gezelschap van de Braziliaanse Ana Vitória Magalhães (Bepink – Bongioanni) en de Israëlische Rotem Gafinovitz (Hess Cycling Team). Later kwamen ook Marieke Meert (VolkerWessels) en Maaike Coljé (Arkéa – B&B Hotels) nog aansluiten. De vijf vroege vluchters verzamelden een voorsprong van bijna zeven minuten.

De vijf hielden lang stand, maar dertig kilometer voor de finish begon de voorsprong wel snel terug te lopen. Op 27 kilometer van het einde hadden ze nog een halve minuut. Ondertussen zagen we Lotte Kopecky al haar neus aan het venster steken en vervolgens trok Elisa Longo Borghini ten strijde. De Italiaans kampioene ging voorbij de vroege vluchters en reed lange tijd een tiental seconden voor het peloton uit. Daar controleerde SD Worx in dienst van Lotte Kopecky.

Finale met vier

Longo Borghini begon met een kleine voorsprong aan de Muur van Geraardsbergen, maar op de top had ze het gezelschap gekregen van Kopecky, Marianne Vos en haar eigen ploeggenote Shirin van Anrooij. Daarachter ontstond eveneens een kwartet met Demi Vollering, Puck Pieterse, Thalita de Jong en Kasia Niewiadoma. Zij hadden twintig tellen achterstand aan de voet van de Bosberg, waar het lang duurde tot we een aanval zagen.

Het was uiteindelijk Kopecky die versnelde. Vos beet zich vast in het wiel, terwijl Van Anrooij een klein gaatje en Longo Borghini een iets groter gat moesten laten. Net na de top keerde Van Anrooij terug, iets later volgde Longo Borghini. We bleven zo vier koplopers houden, totdat Longo Borghini er vanonder muisde. Kopecky dichtte de bres, daarna volgden Vos en Van Anrooij. Die laatste deed een poging op ongeveer zes kilometer van de streep, maar Vos was alert.

De rensters van Lidl-Trek probeerden de tegenstanders te vermoeien, want meteen nadat de tegenstanders terugkeerden, ging Longo Borghini nog een keer. Het was echter Van Anrooij die eventjes in de probleem kwam. Uiteindelijk keerde ze wel terug en… ging ze nog maar eens. Vos liet zich meevoeren, terwijl Kopecky in het verweer moest. De wereldkampioene leek wat moeite he hebben om de twee Nederlanders, die kop-over-kop reden, terug te brengen. Maar het lukte.

Vos de snelste

Het ging daarna nog even door met aanvallen van de vrouwen van Lidl-Trek, maar bij het ingaan van de laatste kilometer, hadden we toch nog vier rensters over. Van Anrooij probeerde het daar nog met een aanval (of heel lange sprint), maar Kopecky en Vos zaten in het wiel en zouden het samen uitvechten. Vos toonde zich in de spurt de snelste. De Nederlandse won (bij haar eerste deelname aan de Omloop Het Nieuwsblad) overtuigend, met meerdere lengtes verschil tegenover Kopecky. Longo Borghini werd derde.