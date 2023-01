Marianne Vos verlengt tot eind 2025 bij Jumbo-Visma

Marianne Vos heeft haar contract bij Jumbo-Visma opengebroken en met twee jaar verlengd. De kopvrouw ligt daardoor tot eind 2025 vast bij de Nederlandse formatie. Momenteel is Vos aan de sukkel met een vernauwde bekkenslagader, waardoor ze het WK veldrijden in Hoogerheide niet zal rijden.

Door de contractverlenging zal Vos tot haar 38ste actief blijven voor Jumbo-Visma. In 2021 debuteerde ze voor de vrouwenploeg. Sindsdien won ze onder meer het WK veldrijden, twee etappes in de Giro d’Italia Donne, twee etappes in de Tour de France Femmes en de groene trui in de Tour.

Vos tekende haar nieuwe verbintenis nog voor ze bekendmaakte te kampen met een blessure aan de bekkenslagader. “Ik heb nog steeds heel veel plezier in het fietsen”, vertelt ze. “Ik geniet van het samen koersen en het strijden voor de winst als team. Het vrouwenwielrennen is de laatste jaren dermate sterk geprofessionaliseerd dat ik nog steeds nieuwe uitdagingen ontdek. En ook op persoonlijk vlak ontwikkel ik me nog altijd. Ik ben enorm gemotiveerd om hard te trainen om zo het allerbeste uit mezelf halen.”

“Het is mooi dat ik mijn ervaring kan delen met de jongere rensters binnen het team, maar tegelijkertijd leer ik ook van hen”, zegt de drievoudige wereldkampioene op de weg. “Ze laten mij met andere ogen naar bepaalde dingen kijken. Zo houden we elkaar fris en scherp en vormen we samen een sterke ploeg.”

Boegbeeld

“Marianne heeft een staat van dienst waar je u tegen zegt”, stelt sportief manager Rutger Tijssen. “Haar palmares is al enorm, maar nog altijd schrijft ze nieuwe overwinningen op haar naam. We hebben er vertrouwen in dat dat ook in de komende jaren zo gaat zijn. Marianne vervult daarnaast de rol van mentor voor de jonge rensters.”

Teammanager Esra Tromp voegt zich daarbij als het gaat om de status van Vos, die een grote rol speelt in de ontwikkeling van de ploeg. “We willen een inspiratiebron zijn binnen het vrouwenwielrennen en de wereldtop uitdagen. Het is een voorrecht om dat te kunnen doen met Marianne als boegbeeld.”