Marianne Vos soleert naar goud op NK Gravel, brons voor Wiebes

Marianne Vos heeft het Nederlands kampioenschap gravel gewonnen. De renster van Jumbo-Visma was in Epe het beste over een race van 70 kilometer. Moniek Tenniglo won zilver, het brons was voor Lorena Wiebes.

Het parcours van het NK Gravel bestond uit lokale rondjes van 10,5 kilometer. In die omloop lagen een aantal zandwegen en gravelstroken, maar er moest af en toe ook op verhard wegdek gereden worden. Het kampioenschap lokte een aantal bekende namen naar Epe, want onder meer Marianne Vos, Lorena Wiebes, Puck Moonen en Tessa Neefjes stonden aan de start.

Om 11.00 uur ging het startsein voor de rensters. In de openingsfase gebeurde er niet al te veel, het peloton deed het rustig aan. Richting halfweg koers besloot Vos echter dat het tijd was om aan te vallen. De atlete van Jumbo-Visma sloeg meteen een gat en zette door.

De 35-jarige Vos was duidelijk de sterkste in en rond Epe en kon haar inspanning volhouden. Door deze overwinning heeft Vos nu een nationale titel op de weg, in het veld, op de baan en in het gravelcircuit. Het zilver ging naar Moniek Tenniglo. De derde plaats en het brons was weggelegd voor Lorena Wiebes, die vorig jaar tweede werd op het NK.

Uitslag NK Gravel 2022 in Epe

1. Marianne Vos

2. Moniek Tenniglo

3. Lorena Wiebes

4. Tessa Neefjes

5. Sabrina Stultiens