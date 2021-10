Marianne Vos na presentatie Tour voor vrouwen: “Een tijdrit maakt een ronde compleet”

Naar goede gewoonte werd vanuit het Palais des Congrès in hartje Parijs het parcours gepresenteerd voor de Tour de France van volgend jaar, maar er werd eerst afgetrapt met het parcours van de gloednieuwe Tour de France Femmes. Marianne Vos is enthousiast, maar heeft ook een kleine kanttekening. “Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat er een tijdrit in zou zitten”.

Vos laat op de website van Jumbo-Visma haar licht schijnen op het parcours van de Tour de France Femmes. De nieuwbakken rittenkoers start op de slotdag van de Tour voor mannen. In Parijs zullen 12 rondjes tussen de Eiffeltoren en de Champs Elysées afgewerkt worden. De zwaarste ritten vinden het slotweekend plaats in de Vogezen, de enige bergketen die wordt aangedaan, met bergetappes naar Le Markstein en La Super Planche des Belles Filles.

“Met de start in Parijs, tegelijk met de finish van de mannen, en vervolgens zeven etappes over uiteenlopend terrein is het een gevarieerde ronde waar verschillende rensters aan hun trekken komen. Het zou voor de spanning in de wedstrijd heel mooi zijn als het beslissende moment pas op het laatst valt. Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat er een tijdrit in zou zitten”, vervolgt Vos. “Dat maakt een ronde compleet”, is Vos van mening.

Veel impact

“Maar ik denk ook dat de spanning van de koersen misschien nog wel mooier is in een etappe dan in een tijdrit en dat die keuze wellicht daarom is gemaakt”, aldus de Nederlandse, die momenteel in de Verenigde-Staten is voor enkele Wereldbekers in het veldrijden. Over de erkenning van het vrouwenwielrennen is Vos duidelijk. “Erkenning hangt niet alleen af van de Tour de France en de ASO, maar dit is natuurlijk een grote bijdrage.”

We hebben de laatste jaren heel veel mooie nieuwe wedstrijden op de kalender gekregen. La Course was een hele grote stap en dat de ASO nu besloten heeft om de eendaagse uit te breiden naar een achtdaagse etappekoers, gaat veel impact hebben. De Tour is een wedstrijd waar iedereen bij wil zijn. Ik ben blij dat de ronde in deze hoedanigheid terug is. Ik denk daarnaast dat het goed is dat de mannen- en vrouwenkoers elkaar opvolgen. Daardoor kun je de volledige focus houden op beide wedstrijden.”