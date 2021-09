Marianne Vos kampte met fikse verkoudheid: “Gelukkig op tijd fit voor het WK”

Marianne Vos is vandaag een van de favorietes voor de wereldtitel tijdens de wegkoers voor elite-vrouwen op het WK wielrennen in Vlaanderen. Na het EK in Trentino kampte de Nederlandse met een fikse verkoudheid, maar in gesprek met de NOS liet ze weten dat ze op tijd is hersteld voor de WK-wegwedstrijd.

“Na het EK ben ik wat ziek geworden. Gelukkig ben ik snel weer opgeknapt en weer helemaal fit, dus ik ben goed hiernaartoe afgereisd”, vertelde Vos voorafgaand aan de wedstrijd. De 34-jarige renster moest tijdens het EK in Trentino al vroegtijdig lossen en zou de wegkoers niet uitrijden. Mogelijk had ze toen al wat last van de fikse verkoudheid waarmee ze later kampte. “Misschien sluimerde het al een beetje. Dat kan helaas gebeuren. Het is uiteraard vervelend, maar gelukkig ben ik op tijd fit voor het WK.”

Vos verwacht een mooie, aanvallende koers. “Het is een parcours waar het alle kanten uitkan en waar heel veel scenario’s mogelijk zijn. Dat maakt het mooi, maar ook ingewikkeld. Met onze ploeg kunnen we verschillende kaarten spelen en daar gaan we ook proberen gebruik van te maken. Het Leuven-circuit is voor mij wel geschikt, maar het geldt voor iedereen ook om alert te zijn, de hele wedstrijd lang. Op die manier moeten we de koers onder controle kunnen houden”, zei ze tot slot.