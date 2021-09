WK 2021: Liveblog – Damespeloton maakt zich op voor wegwedstrijd zaterdag 25 september 2021 om 11:17

De 63e editie van het WK op de weg voor vrouwen wordt vandaag tussen Antwerpen en Leuven verreden. Het 157 kilometer lange parcours kent maar liefst twintig venijnige hellingen en heeft daarmee iets weg van de Vlaamse voorjaarsklassiekers.

De laatste vier (!) wereldkampioenschappen werden bij de vrouwen gedomineerd door de Nederlandse rensters. In 2017 won Chantal van den Broek-Blaak, in 2018 en 2020 was Anna van der Breggen de beste en in 2019 mocht Annemiek van Vleuten de regenboogtrui aantrekken.

Ook dit jaar komt Nederland met de absolute topfavorieten naar het WK, hetzij met iets andere rensters dan gebruikelijk. Zo beschouwt Van Vleuten het parcours als niet geschikt voor haar en liet uittredend wereldkampioene Van der Breggen weten dat ze last heeft van een ‘mentale dip’.

Daarom beschouwt WielerFlits vandaag Chantal van den Broek-Blaak als topfavoriet. Met haar fenomenale zeges in de ronde van Vlaanderen en Strade Bianche lijkt ook dit parcours haar op het lijf geschreven. Verder zijn Demi Vollering (winst in Luik-Bastenaken-Luik én La Course) en kersvers wereldkampioene tijdrijden Ellen van Dijk in bloedvorm. Wordt het Oranje boven in Vlaanderen?

Geneutraliseerde start: 12.20 uur

Officiële start: 12.35 uur

Finish: tussen 16.30 en 17.00 uur

Hoogtemeters: 1.047

