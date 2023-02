Marianne Vos gaat komende donderdag onder het mes

Marianne Vos zal zich komende donderdag laten behandelen aan een vernauwing in de bekkenslagader, een bekende blessure onder wielrenners. De 35-jarige renster van Jumbo-Visma zal na de ingreep tien dagen moeten rusten, laat ze weten via Instagram.

Vorige maand werd duidelijk dat Vos kampt met een vernauwing in de bekkenslagader. De veelwinnares moest dan ook passen voor het WK veldrijden in Hoogerheide, en kon zo haar titel niet verdedigen in eigen land. Ondanks een zege in de X2O-cross van Kortrijk was de winter van Vos er vooral een van teleurstellingen. De achtvoudig wereldkampioene in het veld slaagde er maar niet in om haar gebruikelijke niveau te halen.

In 2020 had Vos ook al een blessure aan haar bekkenslagader. Dat heeft tot gevolg dat er minder bloed naar de benen kan stromen. Na de medische ingreep volgt dus een rustperiode van tien dagen, waarna ze weer mag opbouwen richting de eerste wegkoersen. “Ik kijk er nu al naar uit om weer op de fiets te stappen ter voorbereiding op de eerste wedstrijden”, aldus een strijdvaardige Vos.

Lees meer: Marianne Vos verlengt tot eind 2025 bij Jumbo-Visma

Vos tekende, nog voor ze bekendmaakte te kampen met een blessure aan de bekkenslagader, al een nieuwe verbintenis bij Jumbo-Visma tot eind 2025. Door de contractverlenging zal ze in elk geval tot haar 38ste actief blijven voor Jumbo-Visma. In 2021 debuteerde ze voor de vrouwenploeg. Sindsdien won ze onder meer het WK veldrijden, Gent-Wevelgem, twee etappes in de Giro d’Italia Donne en twee ritten en de groene trui in de Tour de France Femmes.