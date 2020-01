Marco Canola komt met de schrik vrij na val in Spaanse seizoensopener vrijdag 31 januari 2020 om 10:09

Marco Canola leek gisteren als tiende over de streep te komen in de Trofeo Ses Salines-Felanitx, maar het was zijn Russische ploeggenoot Viacheslav Kuznetsov die naar een verre ereplaats wist te sprinten. Canola kwam net voor de eindsprint ten val, waardoor hij moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

De kersverse aanwinst van Gazprom-RusVelo liep meerdere wonden op aan de linkerzijde van zijn lichaam, maar heeft verder geen breuken opgelopen. Het is nog niet bekend wanneer de rappe Italiaan zijn rentree kan maken en of hij zondag kan deelnemen aan de Trofeo Palma, traditioneel een koers voor de sprinters.

De 31-jarige Canola – die het vooral moet hebben van een lastige koers – reed de voorbije jaren voor Nippo Vini Fantini-Faizanè, maar koos eind vorig jaar voor een Russisch avontuur. Bij Gazprom-RusVelo is Canola overigens niet de enige Italiaan, aangezien Simone Velasco, Cristian Scaroni en de gebroeders Damiano en Imerio Cima nu ook voor de ploeg rijden.

Pechvogel Domont komt opnieuw zwaar ten val

Marco Canola is niet de enige renner die donderdag het slachtoffer werd van een zware crash. Axel Domont kwam namelijk ten val in de Race Torquay, een gloednieuwe 1.1-wedstrijd in en rondom de Australische kustplaats Torquay. De Fransman van AG2R La Mondiale heeft last van zijn bekken en rechterheup.

Het is niet de eerste keer dat Domont ten val komt. Zo liep hij in de Tour van 2018 een gebroken sleutelbeen op. Tot overmaat van ramp brak hij in de meest recente Ronde van Catalonië zijn bekken en (opnieuw) een sleutelbeen, waardoor hij lange tijd uit de roulatie was. Zijn werkgever komt vandaag met een medische update.