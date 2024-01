zaterdag 27 januari 2024 om 15:59

Wat een binnenkomer: Pelayo Sánchez zegeviert na spannende Trofeo Pollença

Pelayo Sánchez heeft de Trofeo Pollença-Port d’Andratx op zijn naam geschreven. De Spaanse aanwinst van Movistar rekende na een spannende finale in de sprint af met de Duitser Marius Mayrhofer en Aleksandr Vlasov.

Wie in de Trofeo Serra de Tramuntana niet tot zijn recht is gekomen, kreeg in de Trofeo Pollença-Port d’Andratx een herkansing. De eerste vijftig kilometer zijn vlak, maar daarna volgt een heuvelachtige fase in zuidwestelijke richting. Achtereenvolgens reden de renners over de Coll de Femenías, Coll Puig Mayer en in de laatste zestig kilometer volgden dan nog de Coll den Bleda (4,1 km aan 5,2%), Coll de sa Pedrissa (6,5 km aan 4,9%) en de Coll de Sa Gramola (3,8 km aan 4,2%).

Vroege vlucht kleurt openingsfase

Het parcours tussen Pollença en Andratx was kortom niet te onderschatten, maar de renners lieten zich er niet door afschrikken. In een zeer geanimeerde openingsfase probeerden acht renners een eerste vlucht op poten te zetten, maar dit bleek geen lang leven beschoren. Een daaropvolgende aanvalspoging van Idar Andersen (Uno-X Mobility), Jonas Gregaard (Lotto Dstny), Dylan Vandenstorme (Team Flanders-Baloise), Cole Kessler (Lidl-Trek Future Racing), Hugo Scala Jr (Project Echelon Racing) en Sebastian Niehues (REMBE Pro Cycling Team Sauerland) had meer succes.

Deze zes renners kregen wél de zegen van het peloton en wisten een maximale voorsprong te vergaren van om en nabij de vijf minuten. De kopgroep van zes werd overigens al vrij snel gereduceerd tot vier renners, na het afhaken van Niehues en een valpartij van Scala jr. Andersen, Op de flanken van de Coll Puig Mayer zagen we een verdere uitdunning in de kopgroep. Gregaard en Andersen blekken over de sterkste klimbenen te beschikken en gingen er met z’n tweeën vandoor, voor Vandenstorme en Kessler ging het duidelijk te snel.

Jonge Spanjaard toont zich

Gregaard en Andersen wisten het dus langer uit te zingen in de kop van de koers, maar werden op ruim veertig kilometer van de finish ook bij de lurven gegrepen. Het bleek het begin van een nieuwe fase in de wedstrijd, waarin verschillende renners ten aanval trokken. De meeste aanvalspogingen werden echter al vrij snel weer teniet gedaan, al wist Igor Arrieta wel een mooie bres te slaan. De 21-jarige Spanjaard – die op Mallorca zijn debuut maakt voor UAE Emirates – reed al snel een halve minuut weg.

Het was een dappere poging van de jonge Arrieta, maar hij moest nog wel ruim twintig kilometer in zijn eentje afleggen. Dit leek een quasi onmogelijke missie, maar Arrieta had het ‘geluk’ dat er in de achtervolgende groep niet vol werd doorgereden. De mannen van Soudal Quick-Step probeerden de gang er wel in te houden, maar Arrieta hield in zijn eentje bijzonder lang en knap stand. Een probleem: Arrieta moest met de Coll de Sa Gramola (3,8 km aan 4,2%) nog wel een laatste beklimming zien te overleven.

Van Eetvelt voelt zijn moment gekomen

En dit bleek net iets te veel gevraagd voor Arrieta, ook al omdat er iemand op komst was vanuit de tweede groep. Lennert Van Eetvelt, vrijdag al winnaar van de Trofeo Serra Tramuntana, had opnieuw zeer goede benen en reed op indrukwekkende wijze het gat dicht naar Arrieta. Die laatste probeerde nog te overleven richting de top van de Coll de Sa Gramola, maar moest een tandje terugschakelen en zag zo Van Eetvelt steeds kleiner worden.

Maar het verhaal van Arrieta was nog niet geschreven, aangezien hij in de afdaling weer wist terug te keren bij Van Eetvelt. De renner van UAE Emirates kwam zo plots weer in aanmerking voor de overwinning, maar met nog goed vijf kilometer te gaan spatte zijn droom op een eerste profzege uiteen. Arrieta kwam ten val in een verraderlijke haakse bocht, werd door meerdere achtervolgers bijgehaald en achtergelaten en kon zo de overwinning op zijn buik schrijven.

Sánchez laat zich meteen zien namens Movistar

En Van Eetvelt? Die reed nu weer alleen aan de leiding, al was hij absoluut nog niet zegezeker. Zijn voorsprong op enkele achtervolgers was namelijk zeer beperkt. De Belg van Lotto Dstny smeet zich volledig, maar het bleek niet genoeg om uit de greep te blijven. Van Eetvelt werd in het zicht van de haven ingerekend, waarna Marc Soler het probeerde met een late uitval. De Spanjaard werd echter weer in de kraag gevat, waarna het aankwam op een sprint met een tiental renners. Daarin bleek Movistar-aanwinst Sánchez de beste.

Marius Mayrhofer kwam net te kort voor de overwinning en moest genoegen nemen met de tweede plaats in de daguitslag. Vlasov eindigde voor de derde keer in deze Challenge Mallorca op het podium, maar greep dus opnieuw naast de zege. Tobias Halland Johannessen en Ilan Van Wilder kwamen als vierde en vijfde over de streep.