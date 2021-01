Marco Brenner (Team DSM) start eigen juniorenploeg

In navolging van Tadej Pogačar komt ook Marco Brenner met een eigen juniorenploeg. De pas 18-jarige Duitser, die de komende vier seizoenen koerst in de WorldTour voor Team DSM, heeft zijn naam verbonden aan een opleidingsteam uit zijn thuisregio Beieren.

De ploeg voor talenten onder de 19 jaar gaat ‘Team Marco Brenner LV Bayern’ heten en zal mede geleid worden door de regionale wielerbond van de regio Beieren. Het idee om dit team op te richten kwam voort uit het feit dat de juniorenploeg van BORA-hansgrohe (Auto Eder Bayern) zich meer gaat focussen op internationale renners.

Tot dit seizoen kwam Brenner zelf uit voor Auto Eder Bayern, maar nu hij de overstap maakt naar Team DSM wil hij de regiosport in Beieren steunen. Dat doet hij samen met zijn mentor Gerhard Ertl, die onder meer ook Georg Zimmermann begeleidt. Ertl zal zich ook financieel inzetten voor het team.

“Het was niet de bedoeling om zo snel al een ploeg op poten te zetten, maar omdat de regionale bond de structuur kan bieden, zag Marco de kans om zijn ideeën in daden om te zetten en klein te beginnen”, staat in het persbericht van de ploeg. “Als profwielrenner vind ik het belangrijk om de volgende generatie te begeleiden en de junioren uit Beieren een ploeg aan te bieden”, voegt Brenner daar aan toe.