Supermakelaar voor Joao Almeida en Ruben Guerreiro, Pogačar naamgever Pogi Team, Nieuw shirt Froome

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Chris Froome, Tadej Pogacar, Joao Almeida en Ruben Guerreiro.

Pogacar naamgever van Pogi Team

Tadej Pogačar wordt naamgever van Pogi Team, een opleidingsploeg voor jongeren in zijn thuisland Slovenië. Pogačar presenteerde het nieuws tijdens de terugblik op het sportjaar op de Sloveense televisie. Pogi Team geldt als feeder team voor het continentale Ljubljana Gusto Santic en damesteam Alé BTC Ljubljana. Pogacar reed zelf in 2017 voor voorloper ROG – Ljubljana

“Ik wil iets terugdoen voor het team en we hebben dit als oplossing gevonden”, legt hij uit.

V Ljubljani je že bilo in bo še boljše poskrbljeno za mlade. @KDRogLJ in @TamauPogi skupaj za ustanovitev Pogi Team. Potem pa jih čaka klasičen prestop v @LGSCyclingTeam . pic.twitter.com/nzveKKxXC9 — David Črmelj (@davidcrmelj) January 1, 2021

Supermakelaar voor Joao Almeida en Ruben Guerreiro

Voetbalmakelaar Joao Mendes stort zich op de wielersport. Volgens Tuttobiciweb gaat het bureau van de makelaar van onder meer Cristiano Ronaldo en José Mourinho nu ook de belangen van landgenoten Joao Almeida en Ruben Guerreiro vertegenwoordigen.

Beide Portugezen lieten dit jaar van zich horen in de Giro d’Italia. De 22-jarige Almeida droeg 15 dagen de roze trui en werd vierde in het eindklassement. Hij heeft nog een contract voor één seizoen bij Deceuninck – Quick Step. Guerreiro (26) won in Italië het bergklassement. Zijn contract bij EF Pro Cycling loopt eveneens nog één jaar door.

Froome toont zijn nieuwe shirt

Op Twitter heeft Chris Froome voor het eerst een foto geplaatst van hemzelf in een shirt van zijn nieuwe werkgever. ‘New beginnings…Yalla!’ schrijft de viervoudig Tourwinnaar erbij. Froome . Hij hoopt zijn seizoen te starten in de Vuelta a San Juan.