Marck Cavendish voltooit Everest Challenge, Arctic Race of Norway afgelast zaterdag 2 mei 2020 om 12:00

Mark Cavendish voltooit Everest Challenge op Zwift

Mark Cavendish moet het als sprinter normaal van het vlakke werk hebben. Gisteren waagde de dertigvoudige ritwinnaar in de Tour de France zich echter aan de Everest Challenge: een klim zo vaak mogelijk omhoog rijden tot je het aantal hoogtemeters van de Mount Everest bereikt. Hij deed zijn poging thuis op het trainingsplatform Zwift, samen met Luke Rowe. “Dit idee hadden we al een paar weken, maar we wachtten tot het buiten slecht weer zou worden.”

Na ruim tien en een half uur uur voltooide Cavendish zijn Everest Challenge, nadat hij acht keer de virtuele Alpe du Zwift was opgereden: goed voor 211 kilometer en 8851 hoogtemeters. “Ik neem mijn hoed af voor iedereen die dit in welke hoedanigheid dan ook heeft gedaan”, reageerde de 34-jarige renner. “Het was wreed.” Eerder ging ook Giulio Ciccone dezelfde uitdaging aan op Zwift. De Italiaan had naar eigen zeggen nog nooit zo afgezien op de fiets.

Arctic Race of Norway verplaatst naar 2021

De Arctic Race of Norway is met een jaar uitgesteld, nu de Noorse overheid heeft besloten grote evenementen met meer dan vijfhonderd bezoekers tot 1 september te verbieden. De vierdaagse ronde stond gepland voor 6-9 augustus. In 2021 volgt de koers dezelfde route die voor dit jaar gepland stond.

