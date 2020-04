Giulio Ciccone voltooit Everest Challenge op Zwift woensdag 22 april 2020 om 11:23

“Ik heb nog nooit zo afgezien op de fiets”, zo omschrijft Giulio Ciccone zijn uitdaging op online fietsplatform Zwift. De Italiaan van Trek-Segafredo heeft namelijk de Everest Challenge voltooid: een klim zo vaak mogelijk omhoog rijden tot je het aantal hoogtemeters van de Mount Everest hebt bereikt.

Waar de 19-jarige Adne Koster afgelopen zaterdag hetzelfde deed op de VAM-berg, koos Giccone ervoor om de uitdaging binnenshuis aan te gaan. De 25-jarige klimmer woont namelijk in Monaco, waar het nog altijd niet is toegestaan om buiten te trainen. Ciccone zat bijna elf uur op de fiets, goed voor een totale afstand van 254 kilometer en liefst 10.397 hoogtemeters.

“Ik was na mijn rit echt volledig kapot”, zo vertelt Ciccone aan La Gazzetta dello Sport. “Er zat niks meer in de tank! Ik ben 2,1 kilo afgevallen en heb meer dan 9000 calorieën verbrand. Ik had mezelf twee pizza’s beloofd, maar ik was te moe om mijn tweede pizza op te eten. Ik heb me nog nooit zo slecht gevoeld, zelfs niet na een regen- en waaieretappe.”

Extreme uitdagingen

Ciccone – die telkens de Alpe du Zwift moest beklimmen – is niet de eerste renner die zich waagt aan een extreme uitdaging. Zo fietste Geraint Thomas in drie dagen tijd 36 uur op trainingsplatform Zwift om het Britse zorgpersoneel te steunen. De Tourwinnaar van 2018 wist ruim 300.000 pond (omgerekend ruim 345.000 euro) op te halen voor het zorgpersoneel.

Willie Smith besloot voor het goede doel ook een marathonsessie (duizend kilometer) te houden op Zwift. Ciccone veilde eerder al zijn twee gele truien, met als doel om een beademingsmachine aan te schaffen voor het lokale ziekenhuis van Chieti, de plek waar de renner 25 jaar geleden werd geboren.

Over 11 hours in the saddle, 254km ridden and a whopping 10,397m of climbing! It’s fair to say @giuliocicco1 smashed his @GoZwift Everest challenge 🤯

Chapeau! 👏👏👏 pic.twitter.com/qOvR2zATGh — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) April 19, 2020