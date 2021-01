Marcel Meisen past voor WK veldrijden in Oostende

Marcel Meisen zal over een dikke week niet deelnemen aan het WK veldrijden in Oostende. De Duitse kampioen voelt zich al een tijdje niet fit en heeft besloten om zich vanaf nu volledig te richten op het wegseizoen.

De 32-jarige renner van Alpecin-Fenix was bezig aan een moeizaam veldritseizoen. Zo moest hij vroegtijdig opgeven in zijn laatste twee veldritten in Heusden-Zolder en Dendermonde. Zijn beste prestatie is een elfde plek in de Superprestigecross van Gieten, helemaal aan het begin van het veldritseizoen.

“Ik wil graag meedoen aan het WK, maar ik voel me niet goed”, zo laat hij weten aan Rad-Net. “Dat kun je ook wel zien aan mijn laatste resultaten. Ik heb enkele testen ondergaan, maar die verliepen niet zo goed. Ik wil ook wel een bepaald niveau halen op een WK. Ik wil niet contraproductief bezig zijn en het nog erger maken.”

Meisen schakelt nu een tandje terug om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn wegcampagne. “Ik heb ook nog een andere mooie trui die ik wil showen.” De coureur van Alpecin-Fenix wist vorig jaar verrassend de Duitse wegtitel te veroveren. Op de Sachsenring bleek hij in de sprint sneller dan Pascal Ackermann.