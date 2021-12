Marcel Meisen is Daan Soete te snel af in Italiaanse cross

Marcel Meisen heeft woensdag in Italië de Ciclocross del Ponte (UCI C2) op zijn naam geschreven. De Duitser van Alpecin-Fenix was in Fae’ Di Oderzo, niet ver van Venetië, sneller dan Daan Soete van Deschacht-Hens-Maes.

Meisen en Soete waren de uitdagers van de meeste Italiaanse crossers. De 32-jarige Duitser wist uiteindelijk zijn Belgische concurrent vijf seconden voor te blijven. De derde plaats was kort daarachter weggelegd voor thuisrijder Jakob Dorigoni. De rest van de top-10 bestond uit Italianen.

Het is voor Meisen zijn eerste overwinning sinds hij begin oktober Duits kampioen veldrijden werd. Voor Daan Soete betekende dit zijn derde podiumplaats van het seizoen. In september werd hij derde in de Ethias Cross van Beringen en in oktober won hij in de Verenigde Staten de Trek Cup in Waterloo.

Bij de vrouwen ging de winst in Fae’ Di Oderzo naar Eva Lechner. Met Silvia Persico op de tweede plaats en Alessia Bulleri op de derde plaats was het podium daar compleet Italiaans.