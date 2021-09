Marcel Meisen begint crosseizoen met zege in eigen land

Marcel Meisen heeft in het Duitse Lützelbach de 4 Bikes Festival Cyclocross Race (C2) gewonnen. De 32-jarige renner van Alpecin-Fenix versloeg na een uurtje crossen de Belg Thijs Aerts en de Zwitser Timon Rüegg.

Meisen kwam na iets meer dan 58 minuten ploeteren solo over de streep. Aerts moest aan de finish 25 seconden prijsgeven op de winnaar, Rüegg kwam nog eens tien seconden later binnen. De uit België afkomstige Lander Loockx en de Tsjech Michael Boros vervolledigden de top-5.

Met Gerben Kuypers, Yentl Bekaert, Jens Clynhens en Arne Vrachten finishten er nog meer Belgen op de plekken zeven, acht, negen én tien. De Franse oudgediende Steve Chainel werd voor de volledigheid zesde. De eerste Nederlander aan de streep was Stan Godrie, maar de 28-jarige Brabander kwam in Duitsland niet verder dan een dertiende plaats.

Meisen, de regerende Duitse kampioen in het veldrijden, liet in aanloop naar het crosseizoen al zien over een goed vormpeil te beschikken. Enkele weken geleden eindigde hij namelijk knap als negende in de Deutschland Tour.