Marcel Kittel: “De cirkel is rond voor Cavendish bij de Wolfpack”

Mark Cavendish kan met al zijn ervaring nog van grote waarde zijn voor Deceuninck-Quick Step. Dat stelt zijn voormalige rivaal Marcel Kittel na de verrassende transfer van de Brit naar de ploeg van Patrick Lefevere.

“Ik denk dat het geweldig is voor Cavendish om terug te keren naar Deceuninck-Quick Step. De cirkel is rond door opnieuw bij de Wolfpack te komen”, zei Kittel tegen Cyclingnews. De Duitser, die vorig jaar een punt zette achter zijn carrière, reed in 2016 en 2017 zelf voor de ploeg-Lefevere. “Uit eigen ervaring weet ik dat het een geweldige en speciale ploeg is en ze hebben samen een hele geschiedenis.”

De voormalige topsprinter is blij voor zijn oude rivaal dat hij de kans krijgt bij het Belgische team. “Ik geloof dat in het geval van Cav ‘ervaring toevoegen’ niet alleen maar een kreet is, maar dat hij een echte hulp kan zijn voor de kopmannen. Cav won de groene trui en was wereldkampioen. Die ervaring is zeer zeldzaam en iets dat hij kan delen met Julian Alaphilippe en Sam Bennett. Zeker als ze volgend seizoen hun truien moeten verdedigen.”