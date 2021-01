Marc van den Tweel verkozen tot nieuwe voorzitter KNWU

Marc van den Tweel is dinsdagavond verkozen tot nieuwe voorzitter van de KNWU. De 55-jarige Van den Tweel volgt Marcel Wintels op, die de laatste veertien jaar aan het roer stond van de Nederlandse wielerbond. De verkiezing van Van den Tweel was een formaliteit nadat tegenkandidaat Gerry van Gerwen zich had teruggetrokken.

Van den Tweel (55) is werkzaam als directeur van Natuurmonumenten. Hij was door een sollicitatiecommissie bestaande uit mensen van het KNWU-congres, het hoofdbestuur en de directie voorgedragen.

Tegenkandidaat

Over het werk van de sollicitatiecommissie waren vele geledingen binnen de KNWU niet te spreken. De rennersvakbond VVBW besloot daarom op zoek te gaan naar een tegenkandidaat. Van Gerwen, met een zeer rijke en succesvolle staat van diensten in de wielersport, zag de uitdaging om bij de KNWU aan de slag te gaan zitten.

“Hoewel mij in de afgelopen weken duidelijk is geworden dat ik op een brede steun uit de achterban kan rekenen, vrees ik dat de verkiezingsstrijd juist voor een grote verdeeldheid binnen de KNWU kan zorgen. Dat is het laatste wat ik wil”, aldus Van Gerwen, die zich eerder op de dag terugtrok uit de verkiezing.

Van den Tweel zoekt naar verbinding

Volgens Van den Tweel verdient de maatschappelijke positie van de wielersport meer aandacht. “De acceptatie van het publiek van onze sport en veiligheid zijn belangrijke thema’s voor de komende jaren. Daarnaast vind ik de verbinding tussen top- en breedtesport enorm belangrijk”, aldus de nieuwe voorzitter.

“Het succes van onze Nederlandse wielerhelden zou een impuls moeten geven aan een groei van het aantal jeugdige beoefenaars. De KNWU kan daarnaast aan betekenis winnen door nog meer en beter het contact en de verbinding te zoeken met de zogenaamde ‘prestatieve’ wielrenner”, zegt Van den Tweel.