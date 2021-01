Gerry van Gerwen trekt zich terug als kandidaat KNWU-voorzitter

Gerry van Gerwen heeft zich teruggetrokken uit de verkiezing voor het voorzitterschap van de KNWU. Vanavond zou na een eerdere digitale mislukking in november opnieuw gestemd kunnen worden door het congres. Nu Van Gerwen zich niet meer kandidaat stelt, is Marc van den Tweel automatisch de nieuwe voorzitter van de KNWU.

Van den Tweel (55) is werkzaam als directeur van Natuurmonumenten. Hij was door een sollicitatiecommissie van de KNWU voorgedragen. Over het werk van deze commissie waren vele geledingen binnen de KNWU niet te spreken. De rennersvakbond VVBW besloot daarom op zoek te gaan naar een tegenkandidaat. Van Gerwen, met een zeer rijke en succesvolle staat van diensten in de wielersport, zag de uitdaging om bij de KNWU aan de slag te gaan zitten.

“Na lang overwegen heb ik besloten om mij terug te trekken als kandidaat voor de verkiezing van het voorzitterschap van de KNWU”, schrijft Van Gerwen in een statement. “Hoewel mij in de afgelopen weken duidelijk is geworden dat ik op een brede steun uit de achterban kan rekenen, vrees ik dat de verkiezingsstrijd juist voor een grote verdeeldheid binnen de KNWU kan zorgen. Dat is het laatste wat ik wil.”

Close-finish

“Ik weet niet of ik in de verkiezing de meerderheid van de stemmen zou halen, maar het zou wel een close-finish zijn geworden. Ik wil iedereen die achter me heeft gestaan bedanken voor het vertrouwen”, aldus Van Gerwen.

“Ik feliciteer Marc van den Tweel bij deze met zijn benoeming tot nieuwe voorzitter van de KNWU en wens hem alle succes toe. Mocht hij op welk gebied dan ook hulp van mij willen, dan ben ik daartoe bereid. Zoals iedereen uit de wielersport, altijd op mij kan rekenen”, sluit hij af.