Marc Soler wordt vijfde in sterke kopgroep: “Dit was van het hoogste niveau”

Keer op keer probeerde Marc Soler weg te komen in de slotfase van de veertiende etappe van de Vuelta a España. Toch werd de Spanjaard telkens bijgehaald door zijn sterke medevluchters en in Ourense moest hij uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde plaats.

“Toen ik zag welke renners in de ontsnapping zaten, zei ik de ploeg al door mijn oortje: ‘Het wordt zwaar vandaag tegen zulke tegenstanders, het zijn allemaal winnaars.’ Toch hebben we van alles eraan gedaan om te winnen: versnellen op de beklimmingen, op de Alto de Abelaira, dan pakten Štybar, Wellens en ik een gaatje in de afdaling… Maar iedereen was erg sterk. Het was het hoogst mogelijke niveau. Na al die aanvallen had ik aan het eind geen puf meer”, zei Soler.

“Er wordt wel gezegd dat ik de zichtbaarste renner van de ploeg ben, maar ik denk dat de cijfers alleen niet zo belangrijk zijn”, ging de Spaanse renner, die op de tweede dag al succesvol was in Lekunberri, verder. “Het gaat erom dat we prominent aanwezig zijn, dat we er elke dag voor gaan en dat we succes hebben. Het niveau van de ploeg is er goed en dat laten we zien in deze wedstrijd.”

“In mijn geval probeerde ik gisteren, in de tijdrit, voluit te gaan en mogelijk kostte me dat vandaag wat krachten. Maar we zijn hierheen gekomen om het beste uit alle etappes te halen en daar gaan we mee door tot het einde.” Over de kansen van zijn ploeggenoot Enric Mas, de nummer vijf in het klassement, zei hij: “Het podium zal moeilijk worden, maar waarom niet? Alles blijft mogelijk. We gaan blijven vechten.”