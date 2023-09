woensdag 6 september 2023 om 09:16

Marc Soler rijdt tijdrit van zijn leven, ploeggenoot Joao Almeida is tevreden

De ploegleiding van UAE Emirates zal ongetwijfeld tevreden terugkijken op de individuele tijdrit van de Vuelta a España. Juan Ayuso hoopte zelf op een iets betere prestatie, maar Marc Soler en João Almeida hadden na afloop niets te klagen.

Het gaat in deze Ronde van Spanje vooral over Remco Evenepoel en de drie klassementsrenners van Jumbo-Visma. Je zou dus bijna vergeten dat Marc Soler nog altijd tweede staat in de voorlopige rangschikking. De Spanjaard is bezig aan een zeer sterke Vuelta, kende nog geen mindere dag en reed dinsdag ook een uitstekende tijdrit.

De 29-jarige Soler werd namelijk achtste in Valladolid, op slechts 1:12 van ritwinnaar Filippo Ganna en op 56 seconden van eerste klassementsrenner Evenepoel. “Ik hoopte eigenlijk de rode trui te bemachtigen en heb ook alles geprobeerd”, vertelde hij na afloop aan Ciclo21. “Het was misschien wel de beste tijdrit uit mijn leven. Ik was erg gemotiveerd en moest daar mijn voordeel uithalen.”

Soler deed dit en staat dus nog altijd tweede in het klassement. Denkt de aanvalslustige klimmer nu ook echt aan een goede eindnotering in Madrid? “Dat weet ik nog niet. Ik weet wel dat er nog veel aankomt in deze Vuelta en dat we er nog lang niet zijn. We zullen wel zien. Ik ben voor nu erg blij met mijn tijdrit en laten we gewoon zo verdergaan.”

Tevreden Almeida: “Het liep zoals verwacht”

Soler is dus de eerste renner van UAE Emirates in de stand, maar op plek zes vinden we ook al Almeida terug. De Portugees slaagt er op kousenvoeten in om op te schuiven. In de tijdrit werd Almeida keurig vierde. “Dat is best een goede prestatie. De tijdrit verliep prima, min of meer wat ik had verwacht. Mijn timing was goed. Ik ben dus wel tevreden”, klinkt het.