dinsdag 5 september 2023 om 18:56

Juan Ayuso hoopte op een iets betere tijdrit: “Maar het is ook zeker geen ramp”

Juan Ayuso sprak voor de start van de Vuelta-tijdrit nog klare taal: de Spanjaard hoopte in Valladolid met mannen als Remco Evenepoel, Primoz Roglic en Filippo Ganna om de zege te strijden. Dit bleek er echter niet in te zitten: de mede-kopman van UAE Emirates klokte aan de finish de zevende tijd, op 1:11 van ritwinnaar Ganna.

Na afloop keek Ayuso met Eurosport terug op zijn prestatie tegen de klok. “Ik zag Ganna aan het werk in de tijdrit en wist toen al: daar gaat niemand nog aankomen. Het was echt een lange laatste rechte lijn. Ik ben op zich wel tevreden met mijn tijd. Ik had ook best een goed gevoel.”

Toch verloor de 20-jarige Spanjaard 55 seconden op Evenepoel, en bijvoorbeeld ook 35 tellen op Roglic. “Ik ben op zich nog wel tevreden met mijn prestatie, al hoop je natuurlijk altijd op een iets betere tijd. Ik doe nog wel altijd mee om de eindzege. De benen zijn nu eenmaal zoals ze zijn. Het is ook geen ramp.”

De renners krijgen in de tweede en derde week nog enkele zeer zware bergetappes voor hun kiezen, weet ook Ayuso. “Er volgen nog veel bergetappes en er zal dus nog veel veranderen. Ik heb dan wel wat tijd verloren op de favorieten, maar dit is op zich een goed resultaat.”