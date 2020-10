Marc Soler dolgelukkig: “Niet geremd tot aan de streep”

Marc Soler was dolgelukkig na zijn overwinning in de tweede etappe van de Vuelta a España. In de lange, snelle afdaling naar aankomstplaats Lekunberri reed de Spaanse klimmer weg uit het groepje favorieten en kwam solo over de streep.

“Het was een etappe waaraan we met veel ambities begonnen”, reageerde Soler na afloop van de rit. Met zijn ploeg Movistar had hij het parcours dit weekend nog verkend. “Ik ben erg blij met mijn eerste overwinning in een grote ronde en we verdienden een beloning na zo’n complex jaar. Ik wil het team en de mensen die ons ondersteunen bedanken. We waren erg gemotiveerd om op onze thuisgrond te rijden, we kenden het terrein.”

Op voorhand had de ploeg besloten dat op de Alto de Urbasa, de tweede klim van de dag, zou worden doorgetrokken. “En alles pakte goed uit. Carlos Verona begon met een strak tempo aan de klim en na hem bleef ik doorduwen. Toen ik wegraakte na de Alto de San Miguel de Aralar wilden ze dat ik me liet terugzakken om Alejandro Valverde en Enric Mas te helpen. Maar ik was twee keer zo snel en heb niet geremd tot aan de streep.”