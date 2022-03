Marc Sarreau sprint naar zege in Cholet-Pays de la Loire

Marc Sarreau heeft voor de tweede keer in zijn carrière Cholet-Pays de la Loire gewonnen. Nadat Lewis Askey en Paul Lapeira in de ultieme slotfase werden ingerekend, was Sarreau de snelste van een uitgedund peloton. Emmanuel Morin werd tweede, Piet Allegaert eindigde op plek drie.

De Cholet-Pays de la Loire, met start en finish in Cholet, speelde zich dit jaar af op een geaccidenteerd parcours. De renners kregen in het eerste deel van de wedstrijd enkele korte klimmetjes voorgeschoteld. In de finale volgden vijf lokale rondes van goed acht kilometer. Deze lokale ronde bevatte telkens een kort klimmetje, de Jean Jaurès (0,6 km aan 6,2%). Op goed vier kilometer van de streep werd de top hiervan voor het laatst bereikt.

In het eerste uur ontsnapten vijf renners. Romain Cardis (St-Michel-Auber 93), Axel Huens (nationale selectie Frankrijk), Louis Barré (U Nantes Atlantique), Ruben Eggenberg (Swiss Racing Academy) en de Belg Yentl Vandevelde (Minerva). Zij reden een voorsprong van maximaal vijf minuten bijeen ten opzichte van het peloton. Daar zagen we vooral de grotere Franse ploegen, zoals Groupama-FDJ, op kop rijden.

Tal van aanvallen

Toen de kopgroep begon aan de eerste plaatselijke omloop, was het gat al flink gereduceerd. Er was nog zo’n anderhalve minuut over. Ondertussen had de Zwitser Eggenberg de rol vooraan al moeten lossen, waardoor er nog vier man op kop lagen. Op dit moment zagen we een eerste tegenaanval, waarbij onder ander Victor Lafay (Cofidis), Matis Louvel (Arkéa-Samsic) en Emmanuel Morin (TotalEnergies) betrokken waren. De uiteindelijk acht achtervolgers kwamen tot bij de oorspronkelijke koplopers, maar niet veel later kwam alles weer bij elkaar.

Louvel liet het daar echter niet bij zitten en probeerde het met nog zo’n dertig kilometer te gaan nogmaals. Nu kreeg hij Axel Zingle (Cofidis), Valentin Retailleau (nationale selectie Frankrijk), Ruben Apers (Sport Vlaanderen-Baloise) en Valentin Ferron (TotalEnergies) met zich mee. Zij reden een paar kilometer voorop, maar hielden het ook niet vol. In de kilometers die volgden was er een spervuur aan die demarrages, zonder dat er ooit echt afscheiding was. Niemand kreeg de ruimte.

Spannende slotkilometers

Pas in de voorlaatste ronde sloegen twee renners een behoorlijke bres. Lewis Askey (Groupama-FDJ) en Paul Lapeira (AG2R Citroën) knalden er op de Jean Jaurès vandoor. Bij het klinken van de bel hadden de Brit en de Fransman een voorgift van tien tellen. In het begin van de slotronde kwamen daar nog wat seconden bij, maar op de laatste helling kwam er een flinke versnelling bij de achtervolgers.

In de laatste kilometers leek het duo nog altijd een kans te hebben, maar de twee twijfelden net wat te lang. Uiteindelijk greep het peloton hen dan bij de lurven, waarna Marc Sarreau er een lange sprint van maakte. De Fransman wist zijn landgenoot Emmanuel Morin en de Belg Piet Allegaert relatief gemakkelijk af te houden. Sarreau, die Cholet-Pays de la Loire in 2019 ook al wist te winnen, schonk zijn ploeg AG2R Citroën de eerste zege van het seizoen.