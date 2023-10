woensdag 18 oktober 2023 om 16:23

Na drie jaar afwezigheid: Marc Sarreau keert ‘als lead out’ terug naar Groupama-FDJ

Marc Sarreau verruilt AG2R-Citroën weer voor Groupama-FDJ. De 30-jarge Franse sprinter kent die ploeg door en door, want hij werd er prof in 2015, om vervolgens de vijf beste seizoenen van zijn carrière te rijden.

Tijdens zijn drie jaar bij AG2R-Citroën ging het allemaal wat minder voor Sarreau, die zich vooral in 2018 en 2019 tot heerser toonde in de Franse 1.1- en 2.1-wedstrijden. “Door blessures en ziektes waren het drie lastige jaren. Maar die problemen liggen nu achter mij, en ik wil me volop focussen op mijn nieuwe omgeving. De ploeg heeft veel vertrouwen in mij, en ik ken het huis goed: dit moet me terug naar mijn beste niveau brengen.”

Sarreau wil dat echter doen in een nieuwe rol. “Ik wil me meer ontpoppen tot lead out. Ik heb intussen negen jaar ervaring in de sprints, en ik wil het liefst terug naar de rol waarin het voor mij allemaal begon. Destijds trok ik de sprint aan voor Arnaud Démare, nu wil ik de rol van grote broer opnemen voor jonge talenten als Paul Penhoët en Matthew Walls. Dit is wat ik zocht.”