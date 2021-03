Marc Pritzen nieuwe wegkampioen van Zuid-Afrika

Marc Pritzen heeft zich zondag gekroond tot de nieuwe wegkampioen van Zuid-Afrika. De 21-jarige renner van de opleidingsploeg van Qhubeka ASSOS is nog belofte, maar won het kampioenschap tussen alle profs. Pritzen versloeg Willie Smit (Burgos-BH) en Nic Dlamini (Qhubeka ASSOS).

Pritzen kwam na 178 kilometer rondom Swellendam solo over de finish. Acht seconden later won Smit de sprint om het zilver van Dlamini. Op de achtste plek eindigde ook nog WorldTour-renner Ryan Gibbons van UAE Emirates. Gibbons was het afgelopen seizoen de wegkampioen van Zuid-Afrika.

Afgelopen vrijdag was Pritzen ook al succesvol op het tijdritkampioenschap voor beloften. Hij versloeg Jason Oosthuizen en Callum Ormiston.

Bij de vrouwen ging de Zuid-Afrikaanse wegtitel naar de 22-jarige Hayley Preen, die na 133 kilometer Carla Oberholzer een seconde voorbleef. Het brons was voor Frances Janse van Rensburg, die op een kleine halve minuut over de finish kwam.