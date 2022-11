Marc Madiot verklaart veranderingen sprinttrein: “Steeds minder echt vlakke etappes”

Ramon Sinkeldam en Jacopo Guarnieri, de afgelopen jaren de vaste lead-outs voor Arnaud Démare, rijden in 2023 niet meer voor Groupama-FDJ. Hoe gaat het Franse team het vertrek van deze sprintaantrekkers opvangen? “We gaan niet proberen om voor elke specifieke positie een vaste vervanger aan te wijzen”, vertelt ploegmanager Marc Madiot in gesprek met CyclismActu.

“Als je goed naar het huidige wielrennen kijkt, zie je dat sprinters steeds minder vaak een blok renners om zich heen hebben”, begint Madiot zijn uitleg. “Je moet kunnen deelnemen aan een afvalrace, voordat je uiteindelijk mee kunt sprinten. We zullen ons daarom proberen aan te passen aan de nieuwe koerssituaties. Het idee is ook om jonge renners, zoals bijvoorbeeld Laurence Pithie, sterker te maken. Zij kunnen dan ook een plaats in de sprinttrein innemen.”

Minder traditionele sprintritten

Ondanks het vertrek van Sinkeldam en Guarneri, zal Démare in de laatste kilometers van een koers nog steeds ploeggenoten om zich heen hebben, verwacht Madiot. “Maar niet alleen in de laatste kilometers. Kijk maar naar de parcoursen die door de organisatoren worden uitgestippeld, en dan met name die in de grote rondes. Ze proberen onderweg moeilijkheden te veroorzaken om de wedstrijden onvoorspelbaarder en dynamischer te maken, zodat we steeds minder traditionele sprintritten krijgen.”

“Als team moeten we ons kunnen aanpassen aan nieuwe situaties en daarom hebben we wat veranderingen doorgevoerd. Het zou gemakkelijk zijn geweest om vast te houden aan dat wat we hadden, maar ik denk dat we dan uiteindelijk tot stilstand waren gekomen.”

Teleurstelling bij Démare

Démare reageerde eerder al teleurgesteld op het nieuws dat hij in 2023 niet meer kan beschikken over Sinkeldam en Guarnieri. “Ik blijf echter een atleet, dus ik zal me moeten aanpassen. We hebben nog steeds renners als Miles Scotson en Ignatas Konovalovas. Daarnaast zijn er ook een aantal jonge renners die zullen aansluiten, ik reken er op dat ze snel zullen leren”, aldus de sprinter. “We zullen zien hoe het uitpakt in de eerste maanden van het seizoen. Het wordt een uitdaging, maar zonder Jacopo en Ramon heb ik geen andere keuze dan die te aanvaarden.”

Guarnieri zal in 2023 uitkomen voor Lotto Dstny, Sinkeldam zou beginnen aan een avontuur bij B&B Hotels-KTM. Over die laatste ploeg bestaan echter nog veel onzekerheden. De ploeg zou in 2023 een flinke upgrade krijgen, maar op het moment is nog steeds niet duidelijk hoe het komt met het Franse ProTeam.