Arnaud Démare zonder vaste lead-outs in 2023: “Dat is een teleurstelling”

Arnaud Démare moet het volgend jaar in de sprint zonder trouwe luitenanten Jacopo Guarnieri en Ramon Sinkeldam doen. Fransman Démare was teleurgesteld toen hij het nieuws hoorde, maar rekent op de jonge renners die Groupama-FDJ komen versterken. “Dat is de visie van de ploeg.”

Guarnieri zal volgend jaar voor Lotto Dstny rijden, Nederlander Sinkeldam kiest dan weer voor een avontuur bij B&B Hotels-KTM. De twee snelle mannen hielpen Démare aan meerdere overwinningen. In mei wonnen ze samen nog drie ritten in de Giro d’Itala.

“Toen ik hoorde dat ze de ploeg gingen verlaten, was dat natuurlijk een teleurstelling”, vertelde Démare aan Cyclingnews. “Ik blijf echter een atleet, dus ik zal me moeten aanpassen. We hebben nog steeds renners als Miles Scotson en Ignatas Konovalovas. Daarnaast zijn er ook een aantal jonge renners die zullen aansluiten, ik reken er op dat ze snel zullen leren.”

Démare: “Het wordt een uitdaging met alle youngsters”

Die jonge renners, zeven in totaal, komen allemaal van de opleidingsploeg van de Franse formatie. “Dat is de visie van de ploeg. Ik respecteer hun keuze”, aldus de Franse sprinter. “We zullen zien hoe het uitpakt in de eerste maanden van het seizoen. Het wordt een uitdaging, maar zonder Jacopo en Ramon heb ik geen andere keuze dan die te aanvaarden.”