Marc Madiot: “Gaudu wordt op den duur kopman in grote rondes” zaterdag 6 juni 2020 om 10:51

Of David Gaudu op termijn de opvolger van Thibaut Pinot kan worden, wordt Groupama-FDJ-manager Marc Madiot gevraagd in een interview met Le Télégramme. “Ik hoop het, samen met Valentin Madouas. Ze zijn allebei complete, serieuze en toegewijde renners en hebben het talent.”

Donderdag is bekendgemaakt dat Groupama-FDJ de contracten van Pinot en Gaudu, net als van Stefan Küng en Arnaud Démare, heeft verlengd tot eind 2023. Gaudu is in de komende Tour de France, die op 29 augustus van start gaat, nog de belangrijkste knecht van Pinot. “Maar hij wordt op een gegeven moment ook kopman in bepaalde grote etappewedstrijden”, zegt Madiot. “Hij wordt op den duur zeker de kopman in een grote ronde.”

Een specifieke datum heeft de teammanager daar nog niet opgeplakt. “Omdat we ons volledig richten op de Tour de France dit jaar met Thibaut Pinot en David Gaudu als luitenant. En dan zien we wel hoe het seizoen verloopt en de kalender eruitziet, want veranderingen zijn nog altijd mogelijk. We willen eerst het seizoen 2020 aankijken voordat we de rest gaan indelen.”

Opvolger van Pinot

Maar dat Gaudu in de toekomst het kopmanschap gaat dragen in een grote ronde, dáár heeft Madiot vertrouwen in. “Hij is een klimmer, een renner die goed herstelt en het gebergte is zijn domein. Hij wordt sterker en kan leren uit de gesprekken met Thibaut Pinot. Ik hoop dat hij zijn opvolger kan worden, samen met Valentin Madouas. Ze zijn allebei complete, serieuze en toegewijde renners en hebben het talent.”