woensdag 11 oktober 2023 om 18:19

Marc Hirschi kan favorietenrol niet waarmaken in Giro del Veneto: “Heb alles geprobeerd”

Video Vooraf werd Marc Hirschi als topfavoriet gezien voor de Giro del Veneto, maar op de slotklim naar de basiliek van Monte Berico kwam de kopman van UAE Emirates toch tekort. Het werd een vijfde plaats voor de kampioen van Zwitserland. “Ik had die extra push niet meer, maar heb wel alles geprobeerd”, vertelde hij na afloop voor de camera van WielerFlits.

“Het was heel erg zwaar, ook mentaal. Elke fout kan je veel posities kosten en zo aan het einde van het seizoen voelt het allemaal nog zwaarder”, aldus Hirschi. “Veel renners hebben afgezien en je moet mentaal 100% fit zijn om hier voor een goed resultaat te gaan.”

Hirschi zat in de laatste 500 meter goed op de voorposten, maar kon er met zijn sprint niet uitkomen. Een fout wil hij dat niet noemen. “Nee, het ging allemaal goed. Op 100 meter van de meet werd ik wat ingesloten en daar verloor ik wat snelheid. Maar dat gebeurt altijd in finales. Het gaat bijna nooit perfect. Ik ging echt vol gas en zat op mijn limiet, dus dit was het maximaal haalbare.”

Uiteindelijk moest Hirschi toezien hoe Dorian Godon de Giro del Veneto won, voor Tobias Halland Johannessen en Florian Vermeersch.