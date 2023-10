woensdag 11 oktober 2023 om 16:33

Dorian Godon sprint naar winst in Giro del Veneto, Florian Vermeersch derde

Dorian Godon heeft de Giro del Veneto gewonnen. De Fransman van AG2R-Citroën sprintte op het lastige slotklimmetje sneller dan Tobias Halland Johannessen (Uno-X) en Florian Vermeersch (Lotto Dstny).

Ex-renner Filippo Pozzato heeft in Italië een heuse wielerweek in zijn regio Veneto uit de grond gestampt, met als halte van vandaag de Giro del Veneto (1.Pro). Centraal op het finalecircuit stond de finishklim, die naar het heiligdom van Monte Berico (1 km aan 7,4%). De laatste pakweg 600 meter waren zelfs nog iets lastiger, met stijgingspercentages tussen de 8% en 12%. Vijf keer moest de klim maar liefst worden bedwongen.

Sterke kopgroep

Allesbehalve een gemakkelijk terrein dus, maar gelukkig voor de renners waren de eerste 80 kilometer relatief vlak. Toch duurde het maar liefst vijftig kilometer vooraleer er zich een definitieve vroege ontsnapping had gevormd. Stan Dewulf (AG2R Citroën), Davide De Cassan (Friuli ASD), Brent Van Moer (Lotto Dstny) en Joey Rosskopf (Q36.5) waren de gelukkigen die hun plekje voorin afdwongen.

Het kwartet werd even later een zestal, toen ook Jonas Abrahamsen (Uno-X) en Michael Belleri (Biesse-Carrera ook zich voorin kwamen melden. De zes vonden een ideale samenwerking, maar vanaf het terrein wat heuvelachtiger werd, gingen de twee Italianen, De Cassan en Belleri, alweer overboord.

Op vijftig kilometer van het einde hadden de vier nog altijd een mooie voorgift van vier minuten op het inmiddels al wat uitgedunde peloton. Dat zorgde ervoor dat ze in de kopgroep in hun kansen begonnen te geloven. Israel-Premier Tech deed er wel alles aan om sprinter Corbin Strong competitief te houden, maar ook de renners van Lotto Dstny toonden zich in grote getalen voorin het peloton, in de rol van afstoppers. Q36.5 en Uno-X volgden hun voorbeeld.

Majka cruciaal

Met dertig kilometer te gaan besloten de mannen van Alpecin-Deceuninck dat het peloton er zo niet zou komen. Dus dropte beloftewereldkampioen Axel Laurence een bommetje. De Fransman kreeg niet meteen navolging, maar zag de mannen van UAE-Emirates het werk daarna wel overnemen. Met name een ijzersterke Rafal Majka nam de kopbeurten op de klimmetjes voor zijn rekening, wat het verschil met de kopgroep fors terugbracht. De vier gingen de laatste 20 kilometer zo in met anderhalve minuut.

UAE-Emirates, Alpecin-Deceuninck en Israel-Premier Tech bundelden in de slotronde dan maar de krachten. Voorin voelden ze de bui al hangen, waardoor Van Moer zijn vluchtmakkers meermaals probeerde los te gooien. Zonder succes weliswaar, waardoor de samenwerking er niet beter op werd. Op zeven kilometer van de aankomst was hun liedje uitgezongen.

🚴🇮🇹 | Dorian Godon boekt een lekkere overwinning. Hij gebruikt de sprint om zichzelf naar winst te lanceren. Vermeersch wordt opnieuw tweede. 🙌🇫🇷 #GirodelVeneto 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/ZkN3GDldZB — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 11, 2023

Vermeersch kan Godon niet verrassen

Het wedstrijdbeeld wisselde echter niet, want met Florian Vermeersch en Tobias Halland Johannessen gingen er opnieuw renners van Lotto Dstny en Uno-X vooruit rijden. Maar die poging droeg nooit ver. Uno-X ging zich in de slotfase dan maar organiseren, om Johannessen in een ideale positie aan de slotklim af te zetten. Maar de mannen van UAE-Emirates strokken de sprint perfect aan voor Marc Hirschi.

Die kwam er uiteindelijk nooit aan te pas, want Florian Vermeersch probeerde de favorieten te verrassen met een vroege aanval. De Oost-Vlaming pakte uit met een indrukwekkende sprint, maar zag zich op 200 meter van het einde overvleugeld worden door Dorian Godon. De Fransman won eerder dit seizoen al de Brabantse Pijl, en hield knap Halland Johannessen en Vermeersch af.