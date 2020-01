Manzin grijpt slotrit La Tropicale Amissa Bongo, eindzege voor Levasseur zondag 26 januari 2020 om 15:01

Lorrenzo Manzin heeft in Gabon zijn eerste zege geboekt voor zijn nieuwe ploeg Total Direct Energie. De Franse sprinter, die deze winter overkwam van Vital Concept-B&B Hotels, won zondag namelijk de slotrit van La Tropicale Amissa Bongo. De eindzege ging ook naar een Fransman: Jordan Levasseur reed op de laatste dag Natnael Tesfatsion uit de leiderstrui.

De zevende en laatste etappe naar Libreville, de hoofdstad van Gabon, eindigde na ruim 130 kilometer in een massasprint. Daarin bleek Manzin de snelste, voor Youcef Reguigui. Riccardo Minali eindigde op de derde plaats in de daguitslag.

Klassementsleider Tesfatsion, die in deze ronde uitkomt voor de nationale ploeg van Eritrea, begon de rit met één seconde voorsprong in het klassement op Levasseur. Tesfatsion pakte onderweg één bonificatieseconde en werd zevende in de eindsprint, maar dat was niet genoeg om de eindzege over de streep te trekken. Levasseur greep namelijk drie boniseconden en nam de leiderstrui over met één seconde voorsprong.