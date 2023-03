Laurence Pithie wint vermakelijke Cholet-Pays de la Loire, Maikel Zijlaard zesde

Laurence Pithie heeft zondag de winst gegrepen in Cholet-Pays de la Loire. Na een koers van 205 kilometer, met een heuvelachtige finale in Cholet, kwam de talentvolle Nieuw-Zeelander van Groupama-FDJ als eerste over de finish. Pithie, neoprof bij het Franse team, bleef een aanstormende elitegroep nipt voor en boekte zo zijn eerste profzege.

Nikolaj Mengel (BHS-PL Beton Bornholm), Jacob Scott (Bolton Equities Black Spoke), Edo Goldstein, Gavin Hadfield (beiden Ecoflo Chronos) en Enzo Boulet (CIC U Nantes Atlantique) vormden de kopgroep van de dag. Zij kregen maximaal vijf minuten voorsprong van het peloton.

In de laatste 60 kilometer stond voor de renners zeven keer de Montée du Rue Surcouf (200 meter aan 7,5) gepland. Voor renners als Axel Zingle, Paul Penhoët, Nacer Bouhanni, Arvid de Kleijn, Anthony Perez, Lewis Askey en Alexis Vuillermoz iets om naar uit te kijken.

Groupama-FDJ en Cofidis maken koers hard

Bij het opdraaien van het lokale parcours in Cholet kwam de vroege vlucht tot een einde, dat was al op ongeveer 50 kilometer van de meet. Meerdere aanvallen volgden op de scherprechter in de finale, maar de heuvel leek te kort om echt schade te berokkenen in het peloton.

Toch ontstond in de voorlaatste ronde een breuk in het peloton, door werk van Groupama-FDJ en Cofidis. Een groepje met Zingle, Perez, Askey, Laurence Pithie en Gotzon Martín reed weg, maar de verschillen bleven klein. Mathieu Burgaudeau kon de oversteek nog maken.

Spannende finale

Met een mannetje extra wisten de koplopers hun voorsprong uit te breiden in de slotronde, maar op vier kilometer van de meet volgde dan toch een hergroepering. Door de hoge snelheid was het peloton wel op een lint getrokken, waarna het in de slotkilometers alsnog brak.

Jason Tesson (TotalEnergies) probeerde nog solo weg te rijden, maar hij viel stil en werd overklast door Laurence Pithie. De Nieuw-Zeelander van Groupama-FDJ sloeg een gat en hield stand. Hij hield de opkomende Anthony Perez en Lorrenzo Manzin achter zich. Lindsay De Vylder was de beste Belg op plek vijf, Maikel Zijlaard eindigde als zesde en was de beste Nederlander.

‘Het was hoofd naar beneden en gaan’

“Deze koers was heel zwaar”, zegt Laurence Pithie in een eerste reactie. “In de zware finale hebben we het als ploeg goed uitgespeld. Lewis Askey en ik reden weg met vijf man, maar het peloton kwam terug in de laatste ronde. Daarna hielp Lewis mij aan de zege.” “Ik kon mijn aanval inzetten in de slotkilometer. Het was echt hoofd naar beneden en gaan”, lacht hij. “Het was zo zwaar, maar het lukte mij om stand te houden. Het is heel mooi om hier te winnen. De tweede plaats van gisteren (in de Classique Loire Atlantique, red.) was al cool, maar iedereen wil winnen. Ik ben heel blij.”