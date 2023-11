woensdag 22 november 2023 om 08:51

Lorrenzo Manzin succesvol geopereerd aan beknelde beenslagader

Lorrenzo Manzin is succesvol onder het mes gegaan, zo laat de Fransman weten via social media. De renner van TotalEnergies had last van iliacale endofibrose, een vernauwing van de beenslagaders. Dit beperkt de bloedstroom, wat resulteert in een groot vermogensverlies in het been tijdens maximale inspanning.

De 29-jarige Manzin zal nu aan zijn herstelproces beginnen, in de hoop zo snel mogelijk weer te kunnen trainen. “De operatie is goed verlopen. Het is een blessure die vaak voorkomt bij wielrenners. Ik zal nu beginnen aan mijn revalidatieperiode van enkele weken. Daarna volgt een geleidelijke terugkeer naar de sport.”

Latere seizoensstart

De Franse renner zal waarschijnlijk wel wat later aan zijn seizoen beginnen. “Ik verwacht dat mijn seizoensstart zal worden uitgesteld”, geeft Manzin nog mee.

De snelle Manzin komt sinds 2020 uit voor TotalEnergies. Hij begon zijn carrière in 2015 in dienst van FDJ en reed ook nog twee seizoenen voor Vital Concept. Op zijn palmares prijken zes profoverwinningen. Zijn laatste zege dateert van 2022: toen won Manzin nog een rit in de Tour Poitou-Charentes.