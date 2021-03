Manuel Belletti verlaat Tirreno-Adriatico wegens ontwrichte schouder

Manuel Belletti gaat vandaag niet meer van start in Tirreno-Adriatico. Aan een val in de slotfase van de derde etappe hield de Italiaanse sprinter een ontwrichte schouder over.

Belletti was een van de grootste slachtoffers van de val op 3,2 kilometer van de aankomst. Daarbij belandde de 35-jarige renner, die sinds dit seizoen voor EOLO-Kometa uitkomt, in de berm. Na de val kon hij wel weer op de fiets stappen en de finish bereiken. Naderhand werd hij onderzocht en kwam een ontwrichting van zijn linkerschouder aan het licht.

“We vinden het echt jammer wat er met Manuel is gebeurd, want hij is onze meest ervaren renner en zijn aanwezigheid in de ploeg is van onschatbare waarde”, zei ploegleider Stefano Zanatta. “Hij moet Tirreno-Adriatico nu verlaten, terwijl er nog een paar etappes aankomen waarin we eigenlijk voor hem zouden rijden. We hopen dat hij snel terugkeert.”