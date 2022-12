Manon Bakker verrassende derde in Val di Sole, maar: “Voelde me echt een idioot, haha”

Video

Manon Bakker won de Wereldbeker Val di Sole niet, maar kwam toch juichend over de streep. De Nederlandse werd derde na een seizoen waarin het tot nog toe niet echt wilde lukken. “Ik wist dat ik beter kon. Het is zo mooi om vandaag eindelijk een keer de bevestiging te krijgen”, vertelt ze voor de camera van WielerFlits.

De cross zelf verliep evenwel niet probleemloos. “Ik wou aansluiten bij het eerste groepje, dus ik nam iets meer risico’s, maar toen viel ik. Daarbij ging de boa van mijn schoen af. Een ronde later viel ik weer op dezelfde plek en zat mijn ketting vast. Toen dacht ik wel even: stomme idioot, wat doe je nu?”, lacht de renster van Crelan-Fristads, die later in het interview ook nog vertelt over de slotronde. Daar duelleerde ze met Silvia Persico om de derde plek.