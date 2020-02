Manon Bakker en Mees Hendrikx maken overstap naar Creafin-Fristads zondag 16 februari 2020 om 17:11

Manon Bakker en Mees Hendrikx zullen per 1 maart hun carrière vervolgen bij Creafin-Fristads. De 20-jarige Bakker werd recentelijk nog ontslagen bij Experza wegens het niet naleven van contractuele verplichtingen. Lang heeft zij dus niet moeten wachten op een nieuwe ploeg. Ook Hendrikx was sinds kort ploegloos.

Met het aantrekken van de twee Nederlanders investeert Creafin-Fristads in de toekomst. Beide veldrijders staan namelijk bekend als grote talenten in de beloftencategorie. Bakker noteerde dit seizoen al zeventien top-10-plaatsen in crossen bij de elite-dames, terwijl ze het WK voor beloften in Dübendorf besloot op de vijfde plaats. Hendrikx toonde zich vooral in de afgelopen maand door eerst het zilver te pakken op het NK voor beloften en vervolgens op het WK het brons.

Bakker en Hendrikx stonden zondag allebei aan de start in de Vestingcross Hulst. Bakker eindigde in het Zeeuwse dorp op de tiende plaats, terwijl Hendrikx met een twaalfde plaats net buiten de top-10 viel.