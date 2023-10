zaterdag 21 oktober 2023 om 13:59

Duidelijk doel voor Manon Bakker: “In de top-5 van UCI-ranking komen met oog op het EK”

Manon Bakker heeft de veldrit op het Heerderstrand gewonnen. De renster van Crelan-Corendon schoot goed uit de startblokken en koos meteen het hazenpad. “Er is hier een supermooie ronde neergelegd”, zei ze na afloop tegen CyclingOnline.

Voor Bakker was het een halve thuiscross, zo vertelde ze na afloop in een korte reactie aan de organisatie. “Er is niet zo vaak een cross in mijn buurt. Als mijn trainer Bert-Jan Hamer het organiseert, zeg ik natuurlijk geen nee als hij vraagt of ik kom rijden. Maar hij had ook een supermooie ronde neergelegd.”

“De start van het seizoen is prima. In de VS heb ik goed gereden en nu volgt een zege. Het doel is om beter te doen dan vorig jaar”, ging Bakker verder. “Op dit moment heb ik ook het doel is om in top-5 van de UCI-ranking te komen met het oog op het EK. Daarna kijken we verder.”